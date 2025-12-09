Eskişehir Şehir Hastanesi’nde rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı ve 14’ü hükümlü toplam 33 şüpheli için eş zamanlı gözaltı talimatı verildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı ve 5 şüpheli (4’ü hükümlü) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği, bu kişilerden 8’inin tutuklanmasına hükmetti.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARİLERDEN BİRİ TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 hekim, 1 hastane çalışanı ve 9 kişi ise emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 1 firari şüpheli kendi isteğiyle teslim olurken, bir diğer firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.