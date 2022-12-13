Eskişehir’de 11 öğrenciye tacizden yargılanan müdür, hakim karşısına çıktı

11 öğrenciyi sözlü ve fiziksel olarak taciz etmekle suçlanan okul müdürü Mustafa K. hakkında 149 yıla kadar hapis isteyen iddianame kabul edildi. Mustafa K.’nin tutukluluk hali sürüyor.

Eskişehir’in Alpu ilçesinde bulunan Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K., kız öğrencileri sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiği iddiaları ile gündeme geldi.

İddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şubat ayında soruşturma başlatıldı. 11 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K., gözaltına alındı.

Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame kabul edildi

İHA’nın haberine göre; Mustafa K. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

149 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Mustafa K.’nin 11 çocuk mağdura karşı ayrı ayrı işlediği iddia olunan ‘çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapsi istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanık Mustafa K., duruşma salonunda hazır bulundu.

“Öğrenciler, yönlendirilerek hareket etmişlerdir”

Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada beyanda bulunan sanık Mustafa K., “Ben öğrencilerime karşı cinsel taciz ya da istismar suçunu işlemedim. Öğrenciler, yönlendirilerek hareket etmişlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.” dedi.

Mahkeme heyeti, mağdurlardan E.Ö. hakkında ifadesinin alınamaması gerekçesiyle zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.