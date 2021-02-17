Eskişehir'de 3 kişilik aile katledildi: 3 şüpheli gözaltında

3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında dün akşam İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, inceleme sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.

KOMŞULAR ANLATTI

Cenazeler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Ailenin komşuları, bir hafta önce taşınan çiftin evinden dün bir süre gürültü işittiklerini, mobilyaları yerleştirdiklerini düşündüklerini anlattı.

HIRSIZLIK YA DA ZORLAMA YOK

Komşular, sonrasında kapının sertçe çarpılması ve birisinin koşar adımlarla dışarı çıkmasına ait sesler duyduklarını ifade etti.

Cep telefonu tamir ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın iş yeri komşusu olan ve yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polislerin içeri girmesi için kapıyı açan çilingir Ahmet Boz, gazetecilere bilgi verdi.

Kapıyı açarken hırsızlık ya da zorlama izine rastlamadığını belirten Boz, daha sonra ekiplerin içeriye girip inceleme yaptığını söyledi.

“SABAHLARA KADAR UYUYAMADIM”

Olaydan bir gün önce yaşananları anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Önceki gün akşam saat 20.00 sularında dükkandan çıkıp eve giderken İlkay Ağabey'in oğlu Doruk durmamış. O biraz tablet hastasıydı ufaklık. Komşudan tablet almışlar. İlkay Ağabey 'Tablet bu gece bende kalsın, Doruk durmuyor.' demiş. Eve gitmişler. Yengem sipariş vermiş, lahmacun istemiş. Sonrasında olan olmuş zaten. Yaşanan olay insanlık dışı ancak Doruk'a yapılan, o çok başka bir şey. Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. Dün gece sabahlara kadar uyuyamadım."

"ÇOK İYİ ANLAŞAN BİR ÇİFTTİ"

İlkay Tokkal'ın ablasının eşi Erhan Türk de aileyle yakın ilişki içinde olduklarını, sürekli görüştüklerini aktardı.

Çiftin 2016 yılında evlendiğini, önceki evliliklerinden birer çocukları olduğunu dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü, İlkay'ın doğum günüydü. Hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktu. Olsa ben mutlaka bilirdim. Büyük oğlu ile yaşadığı sıkıntı abartılacak gibi değil. Baba oğul ilişkisi çok iyiydi, çocuk gibi sohbetleri vardı. Baba oğul değil, sanki çocukluk arkadaşı gibiydiler. Emel Hanım'ın da İzmir'de okuyan bir kızı var. Cenazeleri birbirinden ayırmayı düşünmüyoruz. Çok iyi anlaşan bir çiftti. İlkay'ın babası da 2 ay önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Onun yanına defnedilmesi gündeme gelmişti ancak ortak bir çocukları var, ayırmak çok doğru gelmedi. Büyük bir ihtimalle Eskişehir'de defin işlemi olacak."

“BU BİR CİNAYET”

İlkay Tokkal'ın teyzesinin oğlu avukat Tolga Şıray, otopsi işleminin sürdüğünü aktardı.

Emniyet ve savcılığın soruşturmasının da devam ettiğini belirten Şıray, "Bu bir cinayet. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü sağ olsun ellerinden geleni yapıyor. Failin kim olduğu ile ilgili net bir şey yok." dedi.