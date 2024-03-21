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Eskişehir'de 4 hırsız 110 bin TL'lik motosikleti çalıp kayıplara karıştı

Eskişehir'de 4 hırsız 110 bin TL'lik motosikleti çalıp kayıplara karıştı Bina önünde park halinde olan 110 bin TL değerindeki motosikletin direksiyon kilidini kırıp sürükleyerek götüren 4 hırsız kayıplara karışırken, motosiklet sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.