Eskişehir'de 4 hırsız 110 bin TL'lik motosikleti çalıp kayıplara karıştı

İHA
Eskişehir’de park halinki motosiklet hırsızların hedefi oldu.
Gece saatlerinde bir apartmanın girişinde park halinde bulunan 110 bin TL değerindeki motosiklet, hırsızlık şüphelisi 4 kişinin radarına girdi.
Sürükleyerek götürdüler
Şüphelilerden 2’si gözcülük yaparken 2’si park halindeki motosiklete yöneldi.
Hırsızlar direksiyon kilidini kırdıkları motoru çalıştırmak istediler.
Sürükleyerek götürdüler
Uzun süre motoru çalıştırmak için uğraşan şüpheliler en sonunda motosikleti sürükleyerek götürdüler.
Polis ekipleri harekete geçti
Sabah aracını yerinde göremeyen motosiklet sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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