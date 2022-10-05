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    Eskişehir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası

    15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesi ile hakim karşısına çıkan E.G., çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 23 yıl 3 ay ceza aldı.
    • 05.10.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 11:36
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    Eskişehir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası

    Eskişehir’de E.G. isimli bir şahsın, 15 yaşındaki bir çocuğa 13-19 Şubat tarihleri arasında cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

    Gözaltına alınan E.G., sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.

    Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti

    Olaya yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Toplam 23 yıl 2 ay ceza aldı

    Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık E.G., mahkeme salonunda hazır bulundu.

    İHA’nın haberine göre; mahkeme heyeti, sanık E.G.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 23 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    Eskişehir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası #1


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