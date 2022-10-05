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- Eskişehir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası
Eskişehir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesi ile hakim karşısına çıkan E.G., çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 23 yıl 3 ay ceza aldı.
- 05.10.2022 - 11:16
- Güncelleme : 05.10.2022 - 11:36
Eskişehir’de E.G. isimli bir şahsın, 15 yaşındaki bir çocuğa 13-19 Şubat tarihleri arasında cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Gözaltına alınan E.G., sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.
Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti
Olaya yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Toplam 23 yıl 2 ay ceza aldı
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık E.G., mahkeme salonunda hazır bulundu.
İHA’nın haberine göre; mahkeme heyeti, sanık E.G.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 23 yıl 3 ay hapis cezası verdi.