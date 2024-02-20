Eskişehir'de çöpte bulunan bebek, kimsesizler mezarlığına gömüldü Şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin cenazesi, asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

DHA

Eskişehir'de kan donduran bir olay yaşandı.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 27 Ocak'ta bant üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeği ölü buldu.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayıklama bandı üzerindeki bebeğin cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimsesizler mezarlığına gömüldü

Otopsi işlemlerinin ardından morgda yasal olarak 15 gün bekletilen bebeğin cenazesi, herhangi bir yakınının başvurmaması üzerine asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince bebeğin ailesi aranırken; kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile netlik kazanacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)