Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari araç, dinlenme tesisinden çıkan tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan anne ve kızı hayatını kaybetti, baba ve 2 oğlu yaralandı.

Bursa’ya giden Abdullah Çiçek yönetimindeki 61 ACN 647 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçesi girişi yakınlarındaki dinlenme tesisinden çıkan Eyüp Güngör (37) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki anne Ezel Çiçek (40) ve kızı Kevser Gül Çiçek (14) hayatını kaybederken, sürücü Abdullah Çiçek (41) ile çocukları Mahfuzhan (16) ve Yusuf Berahan Çiçek (12) ağır yaralandı.

DURUMLARI CİDDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahfuzhan ve Yusuf Berehan Çiçek ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Abdullah Çiçek ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINDI

Kazada yaşamını yitiren ve araçta sıkışan anne ile kızının cansız bedenleri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Eyüp Güngör ise ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.