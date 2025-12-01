Eskişehir'de iki grubun kavgasını ayırmaya gelen esnaf da kavgaya dahil oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'de bir cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup genç arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

İki tarafı da tanıdığı öne sürülen ve olayı sakinleştirmeye çalışan caddedeki bir esnaf da kavgaya dahil oldu.

BU DEFA GENÇLER ESNAFLA KAVGAYA TUTUŞTU

Gruplardan birinin olay yerinden uzaklaşmasıyla kavga, esnaf ile diğer gruptaki bir genç arasında devam etti.

Çevredeki diğer esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavgada 1 kişi yaralanırken, kavgaya karışan esnaf olay yerinden uzaklaştı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan olay yerindeki şahıs hakkında işlem başlatarak karakola götürdü.

Öte yandan kavga anları kameralara anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.