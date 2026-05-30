Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye tehdidi yayılıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"Karşı taraftakiler, dün olduğu gibi, bize bunu hatırlatma nezaketini gösteriyorlar ve tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Bunu bize son derece açık bir şekilde söylüyorlar. Bunu ima bile etmiyorlar. Bize söylüyorlar. Tehdit yayılıyor" diyen Dendias, Yunan ordusunun caydırıcılığının artırılması gerektiğini savundu:

“Ortada bir tehdit olduğuna göre silahlı kuvvetlerimizin seviyesini bugün olduğu gibi her zaman caydırıcı şekilde hareket edebilecekleri bir noktaya ulaştırma ihtiyacı da vardır.”

"BİZ KÜÇÜK BİR ÜLKEYİZ"

"Biz küçük bir ülkeyiz" itirafında bulunan Dendias, şunları söyledi:

“Biz küçük bir ülkeyiz. Yunan halkının fedakarlıklarıyla Savunma Bakanlığı'nda önemli bir bütçeye sahibiz. Ancak bunu sizden gizlemeyeceğim; yeterli değil, yeterli gelmiyor”