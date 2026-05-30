ABD Hazine Bakanı: İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığına el kondu
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı.
Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik yaptırımların ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin soruyu da cevapladı.
İran'a uygulanan yaptırımların geri çekilmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini kaydeden Bessent, söz konusu ablukanın kaldırılmasına ilişkin soru üzerine, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş şekilde kaldırılacak" ifadelerini kullandı.
İRAN'A EKONOMİK DARBE
Bessent, ABD'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyulduğunu açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)