Haberler 3. Sayfa

Yozgat'ta sözlü taciz iddiası kavgaya neden oldu

Yozgat'ta terminalde sözlü taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

İHA İHA
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yozgat'ta terminalde bir kadının sözlü taciz edildiği öne sürüldü.

Çevredekilerin ifadelerine göre gerginlik, kısa sürede büyürken söz konusu kişiler terminal içerisinde darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

OLAY KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken terminalde yaşanan hareketlilik sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)