Yozgat'ta sözlü taciz iddiası kavgaya neden oldu
Yozgat'ta terminalde sözlü taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Yozgat'ta terminalde bir kadının sözlü taciz edildiği öne sürüldü.
Çevredekilerin ifadelerine göre gerginlik, kısa sürede büyürken söz konusu kişiler terminal içerisinde darbedildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
OLAY KONTROL ALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken terminalde yaşanan hareketlilik sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)