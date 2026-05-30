Yıllardır mücadele ediyordu: Şifayı şehir hastanesinde buldu

İstanbul'da yaşayan Çiğdem Şeker'e yaklaşık 10 yıl önce halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem teşhisi konuldu. Başlangıçta hafif şişliklerle kendini gösteren hastalık, yıllar içerisinde ilerleyerek genç kadının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiledi.

Özellikle doğum yaptıktan sonra şikayetleri artan Şeker'in sol bacağı giderek büyüdü ve normal boyutunun yaklaşık 3 katına ulaştı. Günlük işlerini yapmakta zorlanan genç kadın, yürürken sık sık dinlenmek zorunda kaldığını söyledi.

YAŞAMI GİDEREK ZORLAŞTI

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte hareket kabiliyeti önemli ölçüde azalan Şeker, merdiven çıkmakta, uzun süre ayakta kalmakta ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmeye başladı.

Bacağındaki aşırı şişlik nedeniyle sosyal yaşamının da etkilendiğini belirten genç kadın, yıllar boyunca hastalığın getirdiği fiziksel ve psikolojik yükle mücadele etti.

ŞEHİR HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne başvuran Çiğdem Şeker için uzman ekip tarafından kapsamlı bir tedavi programı hazırlandı.

Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinde lenfödemin neden olduğu şişlik azaltılırken, hastanın hareket kabiliyetinin artırılması için çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Tedavi sonucunda bacağındaki önemli ölçüde sıvı ve doku yükü azaltıldı. Doktorlar, hastanın bacağından yaklaşık 10 kilogramlık yükün alındığını belirtti.

YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Tedavinin ardından günlük yaşamında belirgin bir rahatlama yaşayan Çiğdem Şeker, artık daha rahat hareket edebildiğini ve yürüyebildiğini söyledi.

Uzmanlar, lenfödem hastalığında erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, doğru tedavi ve düzenli takip ile hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini vurguladı.

Şehir hastanesinde uygulanan tedavi sayesinde yeniden ayağa kalkan genç kadın, bundan sonraki süreçte sağlığını koruyabilmek için kontrollerine düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.