Osmaniye'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü
Osmaniye'de üç aracın karıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye'de Toprakkale kara yolu Murat Kurum Bey Mahallesi yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile iki otomobil çarpıştı.
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan H.B.T. kurtarılamadı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)