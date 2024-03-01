Eskişehir'de ilginç hassasiyet: Köpek uyusun diye ayakta seyahat ettiler Tramvaya binen bölge halkı, koltuğunda uyuyan köpeği rahatsız etmeden ayakta yolculuk yapmayı tercih etti.

İHA

Sokak köpekleri, Türk halkının en büyük sorunlarının başında yer alıyor.

Hemen her gün yaşanan köpek saldırıları, bu zamana kadar çok sayıda ölüme ve ağır yaralanmalara yol açtı.

7'den 70'e herkesin korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler için belediyelerin özel bir çalışma yapması talep ediliyor.

Saldırıya uğrayan vatandaşlar suçlanıyor

Ancak köpek sevicileri de yok değil.

Sokak köpeklerini besleyen, zaman zaman saldırıya uğrayan vatandaşları da suçlayanlar, bu kez toplu taşımada gösterdikleri hassasiyetle dikkat çekti.

Köpek koltukta uyudu, ayakta yolculuk yaptılar

Tramvaya binen yolcuların bir kısmı boş olan koltuklara oturdu.

Yolcuların bir kısmı da koltuklar boş olmadığından ayakta yolculuk yaptı.

Ayakta yolculuk yapan yolcular, koltukta uyuyan siyah köpeği koltuktan kaldırmadı.

Ayakta yolculuk yapan yolcular, siyah köpeği elleri ile severek okşadı.

"Bizler ayakta yolculuk yapmaya razıyız"

SSK-Otogar hattı istikametine giden tramvaydaki yolcular, ‘’Mışıl mışıl koltukta uyuyan sevimli siyah köpeği çok sevdik ve ellerimizle okşayarak uyumasına yardımcı olduk. Uykusuz kalmış sevimli siyak köpek, uyusun, uykusunu alsın ve rahat etsin. Bizler ayakta yolculuk yapmaya razıyız. Bizler hayvanları korumalıyız, sevmeliyiz ve gelecek nesillerimize davranışlarımızla örnek olmalıyız." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)