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- Eskişehir'de işten çıkarılınca binayı yakan kapıcı tutuklandı
Eskişehir'de işten çıkarılınca binayı yakan kapıcı tutuklandı
- İHA
- 09.11.2021 - 12:02
- Güncelleme : 09.11.2021 - 12:20
Geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 66 dairenin bulunduğu 11 katlı bloğun kapıcısı işten çıkarıldı.
İşten çıkarılmasının ardından çatı katındaki kapıcı dairesini ateşe veren apartman görevlisi Yunus Emre A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SAVCI, SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ
Savcının itirazı üzerine ertesi gün tekrar gözaltına alınan şüpheli Yunus Emre A., bu defa çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten savcı, bu karara da itiraz edince şahıs tutuklandı.
11 MİLYON LİRALIK ZARAR VERDİ
Yangının olduğu yerde yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 11 milyon liralık zararın olduğu tespit edilirken, tutuklanan apartman görevlisi Yunus Emre A., cezaevine gönderildi.