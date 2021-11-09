Eskişehir'de işten çıkarılınca binayı yakan kapıcı tutuklandı

İşten çıkarıldığı için yangın çıkaran ve 11 milyon liralık zarara sebep olan kapıcı Yunus Emre A., ikinci defa gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 66 dairenin bulunduğu 11 katlı bloğun kapıcısı işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmasının ardından çatı katındaki kapıcı dairesini ateşe veren apartman görevlisi Yunus Emre A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCI, SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Savcının itirazı üzerine ertesi gün tekrar gözaltına alınan şüpheli Yunus Emre A., bu defa çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten savcı, bu karara da itiraz edince şahıs tutuklandı.

11 MİLYON LİRALIK ZARAR VERDİ

Yangının olduğu yerde yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 11 milyon liralık zararın olduğu tespit edilirken, tutuklanan apartman görevlisi Yunus Emre A., cezaevine gönderildi.