Mahalledeki esnaf arkadaşlarıyla sohbet eden İ.S. isimli vatandaş, çevredeki inşaat çalışmaları nedeniyle titreyen camın düşmesiyle yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Çevredeki esnafla sohbet eden İ.S. isimli bir vatandaş, üzerine düşen camla birlikte yere yığıldı.

Çevredekilerin iddialarına göre mahalledeki inşaat çalışmaları nedeniyle titreyen cam, kuşun çarpmasıyla birlikte 4'üncü kattan aşağıya düştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Kanlar içinde yerde yatan İ.S., olay yerine sevk edilen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan işletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.

Eskişehir'de kaldırımda duran vatandaşın üzerine cam düştü VİDEO

İntihar ettiği iddia edildi

İHA'nın aktarımına göre; görgü tanığı olan işletme çalışanı Selçuk Demirci, sosyal medyada dolaşan iddialardan rahatsız olduklarını belirterek olayı anlattı.

"Arkadaşıma kaç demeye fırsatım olmadı"

Yaralı İ.S.’nin camdan atladığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Demirci, “Olay, dün 16.30-17.00 sıralarında meydana geldi. Burada bir inşaat çalışması var ve 4’üncü kattan bu titremişimi hissediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içtikten sonra arkadaşımızla vedalaştıktan sonra ben müşterimle ilgilenmek için salona geçtiğimde bir ses duydum. Kafamı kaldırdığımda kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm. Arkadaşıma kaç demeye fırsatım olmadı, kilitlendim. Arkadaşımın üzerine cam düştü. Düşer düşmez biz ilk müdahaleleri yapamaya başladık. 112 ile irtibata geçtik.

Kendisi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Cam patlaklarında dolayı kısmi kesikler mevcut, kürek kemiğinde doktorun söylediğine göre kırıklar var." dedi.

"Gerekli bütün camlar kontrol ediliyor"

Yakınlarında bulunan bina inşaatından kaynaklı titreşimin camın yerinden oynamasına sebep olabileceğini iddia eden Selçuk Demirci, “Biz de göründüğü gibi camcıları çağırıp önlemeleri almaya çalışıyoruz. Gerekli bütün camlar kontrol ediliyor. Bu inşaat çalışmasının kimse önüne geçemez. Burası tarihi bir bina, eski bir yapı, üzerine titreşim bir de kuşun çarpması bu kazayı beraberinde getirdi.” diye konuştu.













