Eskişehir'de lise öğrencilerinden tramvaydaki tacizciye meydan dayağı

Taciz girişiminde bulunan şahıs bir grup öğrenci tarafından dakikalarca meydan dayağına tutuldu.

Eskişehir'de Emek tramvay durağında kimliği belirsiz kişinin bir kadını taciz ettiği öne sürülürken ortalık savaş alanına döndü.

Taciz eden şahıs, duraktaki öğrenci grubunun saldırısına uğradı.

Olay tramvay içine saklanan şahıs ve lise öğrencileri arasında dakikalarca devam etti.

Tramvay içerisine saklandı

Darbedilmek istenen şahıs, onlarca öğrencinin tekmeli ve yumruklu saldırısından tramvayın içinde saklanmaya çalıştı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Eskişehir’de onlarca öğrenci tramvaya saklanan şahsa saldırdı VİDEO