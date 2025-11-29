Eskişehir'de otelde korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak'ın kesişiminde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir otelin altında bulunan restoranın mutfak kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede paniğe yol açtı...

152 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyümesi sonucunda ortaya çıkan duman çevredeki işletmelere ve otele sirayet etti.

Alarmların çaldığı otelde konaklayan 152 kişi tedbiren tahliye edildi.

Vatandaşların dumandan etkilenmemek için ağızlarını ve burunlarını kapattıkları görüldü.

YANGIN, ÇEVREDEKİ İŞLETMELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Otel çalışanı 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu otel çalışanları, tedbiren Yunus Emre Devler Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan şahısların ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.