Eskişehir'de tartıştığı halasını bıçakla öldürdü

İHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Ihlamurkent Mahallesi’ndeki bir adreste bir şahsın ölü bulduğunun ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İncelemelerde ölen şahsın 63 yaşındaki Naciye Yılmaztürk olduğu tespit edildi.
23 yaşındaki yeğeninin öldürdüğü ortaya çıktı
Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin Yılmaztürk’ün erkek kardeşinin kızı 23 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi.
Olayın neden gerçekliği henüz bilinmezken, S.Y.’nin halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.
Cezaevine gönderildi
Şüpheli işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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