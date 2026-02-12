Eskişehir'de yan bakma kavgasında kan döküldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yemek yiyen 3 kişiye, daha sonra işletmeye giren ve alkollü olduğu iddia edilen biri kadın 3 şahıs, ‘ne bakıyorsun' diye tepki gösterildi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletme çalışanları tarafından 3 şahıs uzaklaştırıldı.

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Fakat tekrar lokantaya tekrar gelen şahıslardan biri elindeki bıçak ile 38 yaşındaki Faruk Ç. ile 51 yaşındaki Murat A.'yı bıçakladı.

Şüpheli şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Faruk Ç. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Murat A. İse Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dizinden ve kaburgasından yaralanan Faruk Ç.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşletme önündeki kan lekeleri çalışanlar tarafından yıkandı.

Öte yandan kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.