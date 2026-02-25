AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü videosu

26 Şubat, Türkiye için sembolik günlerden biri olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yıl önce bugün dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla AK Parti ve sevenleri, sosyal medyada paylaşılan video ve mesajlarla kutlamalara başladı.

AK PARTİ’DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

AK Parti, bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

AK Parti tarafından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile fotoğraflarının yanı sıra, görev süresi boyunca hayata geçirilen icraatlara ilişkin görsellere de yer verildi.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Şarkının sözleri şöyle:

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu



Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu



Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın



Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın



Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez



Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez



Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez



Nice yıllara Reis



Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki



Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki



Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin



Titretir hainleri o gürleyen nefesin



Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez



Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez



Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez



Nice yıllara Reis"