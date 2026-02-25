AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü videosu

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 72’nci yaş gününü sosyal medyada paylaştığı bir video ile kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırlandı.
26 Şubat, Türkiye için sembolik günlerden biri olarak öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yıl önce bugün dünyaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla AK Parti ve sevenleri, sosyal medyada paylaşılan video ve mesajlarla kutlamalara başladı.
AK PARTİ’DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI
AK Parti, bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.
AK Parti tarafından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile fotoğraflarının yanı sıra, görev süresi boyunca hayata geçirilen icraatlara ilişkin görsellere de yer verildi.
Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Şarkının sözleri şöyle:
"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu
Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu
Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın
Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın
Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez
Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez
Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez
Nice yıllara Reis
Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki
Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki
Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin
Titretir hainleri o gürleyen nefesin
Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez
Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez
Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez
Nice yıllara Reis"