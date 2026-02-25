Abone ol: Google News

AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü videosu

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 72’nci yaş gününü sosyal medyada paylaştığı bir video ile kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırlandı.

26 Şubat, Türkiye için sembolik günlerden biri olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yıl önce bugün dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla AK Parti ve sevenleri, sosyal medyada paylaşılan video ve mesajlarla kutlamalara başladı.

AK PARTİ’DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

AK Parti, bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

AK Parti tarafından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile fotoğraflarının yanı sıra, görev süresi boyunca hayata geçirilen icraatlara ilişkin görsellere de yer verildi.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Şarkının sözleri şöyle:

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis

Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki

Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki

Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin

Titretir hainleri o gürleyen nefesin

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis"

