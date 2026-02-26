İtalya'da Galatasaray'ın zaferinden kareler

Galatasaray, deplasmanda Juventus’a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 5-2’lik avantajla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların tarihi gecesinde unutulmaz anlar yaşanırken, mücadeleden dikkat çeken kareler hafızalara kazındı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025–2026 sezonu son 16 play-off turu rövanş maçları büyük heyecana sahne oldu.
İtalya'da da tarihi bir gece yaşandı..
GALATASARAY, JUVENTUS'A KABUSU YAŞATTI
İlk karşılaşmayı 5-2 kazanan Galatasaray, rövanşta Juventus’a 3-2 mağlup olmasına rağmen, toplam skor avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.
Rövanş maçında normal sürenin büyük bölümünde Juventus 3-0 önde giderken, uzatmalarda sarı-kırmızılı ekip skoru 3-2’ye taşımayı başardı.
Böylece toplamda 7-5 üstünlük sağlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.
TARİHİ GECEDEN KARELER
Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, tarihi geceyi ölümsüzleştiren kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi