Galatasaray, Juventus'u geçti UEFA'dan dev geliri kaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz sarı-kırmızılılar, 5-2'lik skorla kazandığı maçın rövanşında rakibi Juventus'a 3-2'lik skorla yenildi.

Galatasaray, sahadan mağlup ayrılmasına rağmen turu geçti ve adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV GELİR

Bu başarının ardından Galatasaray'ın Devler Ligi'nden kazandığı para miktarı da arttı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon euro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Galatasaray, bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon euro oldu.

SON 16 PLAY-OFF TURU 1 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Galatasaray, son 16 turu play-off turu oynayarak gelir hanesine 1 milyon euro daha yazdırdı.

11 MİLYON EURO DAHA GELDİ

An itibarıyla UEFA’dan toplamda 42,5 milyon euro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçerek 11 milyon euronun daha sahibi oldu ve gelirini 53,5 milyon euroya çıkarttı.