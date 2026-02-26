Juventus'u eleyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri İngiliz takımları oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı.

Temsilcimiz, rövanş mücadelesinde toplam 3-2'lik skorla kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, bu turu geçerek son 16 turunda İngiliz takımlarından biriyle karşılaşacak.

Temsilcimiz, Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 27 Şubat Cuma günü belli olacak.