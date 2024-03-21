Eskişehir'deki kazada sürücü, kabini kopan tırdan yaralı kurtuldu

İHA
Eskişehir-Bursa karayolunun 2’nci kilometresinde Fatih S. idaresindeki 16 SAH 14 plakalı tır, kendisiyle aynı istikamette seyir halinde bulunan İbrahim L. idaresindeki 16 ABK 239 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kabin yerinden koptu
Meydana gelen kazada 16 SAH 14 plakalı tırın şoför kabini koparak savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı kurtuldu
Kazada yaralanan 16 SAH 14 plakalı tırın sürücüsü Fatih S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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