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    Eskişehir'deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü

    Sokak kısıtlamasında bir apartmandan 2 bisiklet çalan kimliği belirsiz kişi, bisikletlerden birini binerek, diğerini ise eliyle götürdü.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:08
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    Eskişehir'deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Danış Sokak’ta önceki gün saat 20.30 sıralarında kısıtlamayı ihlal eden kişi, bir apartmana girip 2 bisiklet çaldı.

    Bisiklet sahipleri hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi.

    Gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin 2 bisikleti apartmandan çıkardıktan sonra birini kullanıp, diğerini ise elinde götürdüğünü tespit etti.

    ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Eskişehir'deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü VİDEO

    Eskişehir deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü #1

    Eskişehir deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü #2

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