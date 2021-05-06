- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir'deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü
Eskişehir'deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü
Sokak kısıtlamasında bir apartmandan 2 bisiklet çalan kimliği belirsiz kişi, bisikletlerden birini binerek, diğerini ise eliyle götürdü.
- DHA
- 06.05.2021 - 13:04
- Güncelleme : 06.05.2021 - 13:08
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Danış Sokak’ta önceki gün saat 20.30 sıralarında kısıtlamayı ihlal eden kişi, bir apartmana girip 2 bisiklet çaldı.
Bisiklet sahipleri hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi.
Gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin 2 bisikleti apartmandan çıkardıktan sonra birini kullanıp, diğerini ise elinde götürdüğünü tespit etti.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Eskişehir'deki bisiklet hırsızı, birini eliyle tutarken diğerini sürdü VİDEO