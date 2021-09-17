Ev sahipleri, 'sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğrenciler ev bulmamaktan şikayetçiyken, ev sahipleri öğrencilere ev kiralamama nedenlerinin öğrencilerin sorumsuzluğu olduğunu ileri sürdü.

Koronavirüs nedeni ile uzun süredir yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, üniversiteler yeniden kapılarını öğrencilere açtı.

2021-2022 akademik yılı için okullarına giden öğrenciler, kiralık ev arayışlarına başladı.

Bu dönemde hem kiraların fazla olması hem okullara yakın bölgelerdeki evlerin azlığı öğrencileri zorladı.

Öğrencileri zorlayan sorunlardan bir diğeri ise ev sahiplerinin öğrenciye ev kiralamayı tercih etmemesi oldu.

Ev sahipleri bu tutumlarına gerekçe olarak, öğrencilerin sorumsuzluklarını ve daireye özen göstermemelerini gerekçe gösterdi.

Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi’ne yakın Güllük Mahallesi’nde 63 daire sahibi olan Abdullah Boztepe, önceden öğrencilere ev kiraladığını fakat daireleri yıpranmış olarak geri aldığını belirterek öğrencilere ev vermekten vazgeçtiğini belirtti. 42 sene Almanya’da çalıştıktan sonra yurda dönenen Boztepe, eşyalı 1+1 dairesinin öğrenciler tarafından yıpratılmasının yanı sıra yüksek seste müzik gibi nedenlerden dolayı diğer apartman sakinlerine rahatsızlık verilmesi konularını geçmişte sıkça yaşadığını belirtti.

“BEN EVİ 2 KİŞİYE VERİYORUM BİRÇOK ARKADAŞIYLA KALIYOR”

Daha çok aile ve çalışan kimselere ev vermeyi tercih eden Boztepe, öğrencilerin sorumluluklarını bildiği takdirde seve seve ev vereceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Öğrenciler buraya düzgün bir şekilde okumaya gelse ben seve seve evimi vereceğim. Benim oğlumda okuyor, ben de çok ev aradım biliyorum o sıkıntıları. Ben evi örneğin iki kişiye veriyorum fakat evde birçok arkadaşıyla kalıyor. Ben bu yüzden evimi verirken çok düşünüyorum, ama ailesiyle gelenlere ev vermeye daha sıcak balkıyorum.





“YÜZDE 95’İ EVİN DUVARLARINA YAZI YAZIYOR”

Öğrencilerin yüzde 95’i evin duvarlarına yazı yazıyor, duvara resim çakıyorlar, bir kişi tutuyor evi 3-4 kişi kalıyor bu durumlar çok kötü. Hepsi böyle değil ama çoğunluğu böyle, öğrenci evi berbat ediyor. Mesela eski bir öğrenci kiracım, çatıda kitaplarını bırakmış hala orda duruyor. Buna benzer eşyalarını bırakıp gidiyor, al dediğimde de sonra alırım diyor.

“GECE SAAT 02.30’DA BİLE YÜKSEK SESTE MÜZİK DİNLİYOR”

Öğrenciler biraz dikkat etseler hiçbir sorun olmayacak. Bazıları buraya gelip 4 yıllık okulu 8 senede bitirmiyorlar bunların ailelerine de yazık. Ben öğrencileri seve seve alırım. Gelecekler buraya etrafını rahatsız etmeden otursalar bir sorun olmaz. Gece saat 02.30’da bile sabaha kadar yüksek seste müzik dinliyor, bu öğrencilerin komşuları aile oluyor. Gece geç saatlerde kalkıp gittim, ‘Yapmayın böyle, yatın saat 02.30 yarın okulunuz var’ diyorum beni dinlemiyorlar. Öğrenciler sorumluluk alsa çok şükür evler var. Öğrencilerin yüzde 35-40 kedi köpek besliyor, ben bunu istemiyorum.





“KİRAYI BİR DAHAKİ AY VERSEM DİYOR”

Kirayı ödemelerinde de sıkıtı yaşıyorum, aileleri parayı yollasa da parayı harcıyorlar ve ‘kirayı bir dahaki ay versem’ diyor. Kapının önüne bir sürü ayakkabı diziliyor, içerde çok fazla kalıyorlar bu da çok yanlış. Bahaneleri ise ders çalışmak için toplaştık oluyor. İçerde çok fazla gürültü oluyor. Ben evi o kadar temiz veriyorum ki bütün evler tertemiz.





“EN AZ 6 BİN LİRA MASRAFIM OLUYOR”

İki yıl önce bir öğrenci kiracım dolabın kapaklarını yağlı boyayla boyamış. ‘Neden boyadın’ diye sordum, ‘öyle istiyorum’ dedi onunla tartıştık bu konu yüzünden. Öğrenciler evi berbat ediyorlar, çalışanlarda yapıyor tabii ki ama en çok öğrenciler. Halılarımı yakıyorlar, sigara içerken külünü koltuğa atıyor çekyatımı yakıyor. Öğlenciler evimi temiz bırakmıyorlar. En az 6 bin lira masrafım oluyor. Yıpranmış eşyaları atıyorum çünkü yeni kiracıya temiz eşyalarla vermek istiyorum. En az 6 bin lira çöpe atıyorsun. Örneğin bir öğrenci parkelerimi yakmıştı mesela, o parkelerin değişimi en az 2 bin lira. Yani bu saydım hususlara öğrencileri dikkat etmesi gerekiyor. Tertemiz evi teslim edeceklerse ben de devamlı onları kiracı olarak alırım.”