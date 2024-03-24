Evine operasyon düzenlendi! Adana’da sahte kadın avukat tutuklandı Adana’da adliyede sahte avukatlık yapan Betül S., evine düzenlenen düzenlenen bir operasyon sonucunda işlediği suça dair kanıtlar bulunarak yakalandı.

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İHA

Sahte avukat vakaları artmaya devam ediyor.

Bu kez de Adana'da nitelikli dolandırıcılık yapmak için kendisine avukat süsü veren Betül S. isimli kadının, evine yapılan baskında sahtecilik yaptığına dair evraklar ele geçti.

Kadın, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da adliyede sahte avukatlık yapan kadın ikamet ettiği evine yapılan operasyonla yakalandı.

Kadının evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. hakkında soruşturma başlattı.

Avukat cübbesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı

Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.

Polis ekipleri evine baskın düzenledi

Bunun üzerine Adana Başsavcılık koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince söz konusu şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evinde ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan evrak bulundu

Düzenlenen operasyonda Betül S. isimli kadın yakalanırken evinde yapılan arama da sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

Tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik suçlarında adliyeye sevk edilen Betül S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)