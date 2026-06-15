Murat Kurum: 20 bin TOKİ konutunu, kurasız satışa sunuyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası'na konuk olmuş, yeni kampanyanın müjdesini vermişti.

Bakan Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başlattığını açıklamıştı.

Açıklanan bu konut projesinde başvurular ise bugün başlayacak.

Murat Kurum, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"KURASIZ SATIŞA SUNUYORUZ"

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor.

64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz.

Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR BUGÜN BAŞLIYOR

2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar, diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.

Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

ÜÇ FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

TOKİ'nin satışa sunacağı konutlar için vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yüzde 50 peşinat ödeyenlere ise yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

Üçüncü seçenekte yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek.

Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak.

FİYATLAR 2 MİLYON 100 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak.

Taksitli satışlarda aylık ödemeler ise 18 bin liradan başlayacak.

EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konut satışının yapılacağı iller şöyle:

Bursa: 2 bin 190 konut

Ankara: 2 bin 62 konut

Hatay: 1 bin 238 konut

Kahramanmaraş: 1 bin 73 konut

Malatya: 1.000 konut

KONUTLARIN BİR KISMI HEMEN TESLİM EDİLECEK

Satışa sunulan konutların bir kısmı hemen teslim edilecek.

Teslim edilmeyen projelerde ise konutlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine verilecek.

GELİR ŞARTI ARANMAYACAK

Açık satış kampanyasında gelir ve ikamet şartı aranmayacak.

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşi adına kayıtlı bir konutunun olmaması yeterli olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Konut satışları, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla yapılacak.

Vatandaşlar, konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ'nin internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.

Satış rakamlarına göre iller ve satışa sunulacak konut sayıları şöyle sıralandı:

“Bursa: 2.200



Ankara: 2.062



Hatay: 1.240



Kahramanmaraş: 1.073



Malatya: 1.000



Konya: 998



Samsun: 684



Batman: 588



Eskişehir: 565



Mardin: 452



Tekirdağ: 424



Kocaeli: 423



Afyonkarahisar: 396



Denizli: 319



Nevşehir: 317



Aydın: 310



İzmir: 306



Siirt: 294



Şırnak: 275



Mersin: 272



Burdur: 269



Bitlis: 262



Kırşehir: 220



Aksaray: 219



Yozgat: 216



Balıkesir: 213



Bilecik: 206



Sivas: 203



Isparta: 176



Bayburt: 172



Van: 161



Çorum: 157



Muş: 147



Kırklareli: 139



Düzce: 130



Edirne: 127



Kütahya: 127



Karabük: 127



Karaman: 120



Ağrı: 118



Manisa: 115



Çanakkale: 108



Kayseri: 104



Muğla: 97



Bingöl: 88



Hakkari: 86



Kırıkkale: 85



Çankırı: 83



Amasya: 68



Elazığ: 61



Tokat: 59



Kars: 48



Antalya: 46



Gümüşhane: 44



Giresun: 38



Erzincan: 37



Artvin: 30



Kastamonu: 28



Erzurum: 21



Sakarya: 20



Zonguldak: 19



Ardahan: 13



Gaziantep: 7



Rize: 5”