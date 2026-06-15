Murat Kurum: 20 bin TOKİ konutunu, kurasız satışa sunuyoruz
64 ilde 20 bin konutun satışa çıkacağını duyuran Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, başvuruların bugün başlayacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası'na konuk olmuş, yeni kampanyanın müjdesini vermişti.
Bakan Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başlattığını açıklamıştı.
Açıklanan bu konut projesinde başvurular ise bugün başlayacak.
Murat Kurum, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"KURASIZ SATIŞA SUNUYORUZ"
Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor.
64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz.
Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
SATIŞLAR BUGÜN BAŞLIYOR
2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar, diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.
Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.
ÜÇ FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ
TOKİ'nin satışa sunacağı konutlar için vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak.
PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM
Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.
Yüzde 50 peşinat ödeyenlere ise yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
Üçüncü seçenekte yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek.
Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak.
FİYATLAR 2 MİLYON 100 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK
Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak.
Taksitli satışlarda aylık ödemeler ise 18 bin liradan başlayacak.
EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA
Kampanya kapsamında en fazla konut satışının yapılacağı iller şöyle:
Bursa: 2 bin 190 konut
Ankara: 2 bin 62 konut
Hatay: 1 bin 238 konut
Kahramanmaraş: 1 bin 73 konut
Malatya: 1.000 konut
KONUTLARIN BİR KISMI HEMEN TESLİM EDİLECEK
Satışa sunulan konutların bir kısmı hemen teslim edilecek.
Teslim edilmeyen projelerde ise konutlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine verilecek.
GELİR ŞARTI ARANMAYACAK
Açık satış kampanyasında gelir ve ikamet şartı aranmayacak.
Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşi adına kayıtlı bir konutunun olmaması yeterli olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Konut satışları, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla yapılacak.
Vatandaşlar, konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ'nin internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.
Satış rakamlarına göre iller ve satışa sunulacak konut sayıları şöyle sıralandı:
“Bursa: 2.200
Ankara: 2.062
Hatay: 1.240
Kahramanmaraş: 1.073
Malatya: 1.000
Konya: 998
Samsun: 684
Batman: 588
Eskişehir: 565
Mardin: 452
Tekirdağ: 424
Kocaeli: 423
Afyonkarahisar: 396
Denizli: 319
Nevşehir: 317
Aydın: 310
İzmir: 306
Siirt: 294
Şırnak: 275
Mersin: 272
Burdur: 269
Bitlis: 262
Kırşehir: 220
Aksaray: 219
Yozgat: 216
Balıkesir: 213
Bilecik: 206
Sivas: 203
Isparta: 176
Bayburt: 172
Van: 161
Çorum: 157
Muş: 147
Kırklareli: 139
Düzce: 130
Edirne: 127
Kütahya: 127
Karabük: 127
Karaman: 120
Ağrı: 118
Manisa: 115
Çanakkale: 108
Kayseri: 104
Muğla: 97
Bingöl: 88
Hakkari: 86
Kırıkkale: 85
Çankırı: 83
Amasya: 68
Elazığ: 61
Tokat: 59
Kars: 48
Antalya: 46
Gümüşhane: 44
Giresun: 38
Erzincan: 37
Artvin: 30
Kastamonu: 28
Erzurum: 21
Sakarya: 20
Zonguldak: 19
Ardahan: 13
Gaziantep: 7
Rize: 5”