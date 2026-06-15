Haberler Gündem

Murat Kurum: 20 bin TOKİ konutunu, kurasız satışa sunuyoruz

64 ilde 20 bin konutun satışa çıkacağını duyuran Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, başvuruların bugün başlayacağını belirtti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası'na konuk olmuş, yeni kampanyanın müjdesini vermişti. 

Bakan Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başlattığını açıklamıştı.

Açıklanan bu konut projesinde başvurular ise bugün başlayacak.

Murat Kurum, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

"KURASIZ SATIŞA SUNUYORUZ"

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor.

64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz.

Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR BUGÜN BAŞLIYOR

2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar, diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.

Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

ÜÇ FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

TOKİ'nin satışa sunacağı konutlar için vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yüzde 50 peşinat ödeyenlere ise yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

Üçüncü seçenekte yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek.

Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak.

FİYATLAR 2 MİLYON 100 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak.

Taksitli satışlarda aylık ödemeler ise 18 bin liradan başlayacak.

EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konut satışının yapılacağı iller şöyle:

Bursa: 2 bin 190 konut

Ankara: 2 bin 62 konut

Hatay: 1 bin 238 konut

Kahramanmaraş: 1 bin 73 konut

Malatya: 1.000 konut

KONUTLARIN BİR KISMI HEMEN TESLİM EDİLECEK

Satışa sunulan konutların bir kısmı hemen teslim edilecek.

Teslim edilmeyen projelerde ise konutlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine verilecek.

GELİR ŞARTI ARANMAYACAK

Açık satış kampanyasında gelir ve ikamet şartı aranmayacak.

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşi adına kayıtlı bir konutunun olmaması yeterli olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Konut satışları, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla yapılacak.

Vatandaşlar, konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ'nin internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.

Satış rakamlarına göre iller ve satışa sunulacak konut sayıları şöyle sıralandı: 

“Bursa: 2.200

Ankara: 2.062

Hatay: 1.240

Kahramanmaraş: 1.073

Malatya: 1.000

Konya: 998

Samsun: 684

Batman: 588

Eskişehir: 565

Mardin: 452

Tekirdağ: 424

Kocaeli: 423

Afyonkarahisar: 396

Denizli: 319

Nevşehir: 317

Aydın: 310

İzmir: 306

Siirt: 294

Şırnak: 275

Mersin: 272

Burdur: 269

Bitlis: 262

Kırşehir: 220

Aksaray: 219

Yozgat: 216

Balıkesir: 213

Bilecik: 206

Sivas: 203

Isparta: 176

Bayburt: 172

Van: 161

Çorum: 157

Muş: 147

Kırklareli: 139

Düzce: 130

Edirne: 127

Kütahya: 127

Karabük: 127

Karaman: 120

Ağrı: 118

Manisa: 115

Çanakkale: 108

Kayseri: 104

Muğla: 97

Bingöl: 88

Hakkari: 86

Kırıkkale: 85

Çankırı: 83

Amasya: 68

Elazığ: 61

Tokat: 59

Kars: 48

Antalya: 46

Gümüşhane: 44

Giresun: 38

Erzincan: 37

Artvin: 30

Kastamonu: 28

Erzurum: 21

Sakarya: 20

Zonguldak: 19

Ardahan: 13

Gaziantep: 7

Rize: 5”

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi