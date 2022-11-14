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    Evlat nöbetinde aile sayısı 331'e yükseldi

    8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Benim oğlumu getirsinler. Benim biraz analık hakkım varsa gelir." dedi.
    • 14.11.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 18:03
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    Evlat nöbetinde aile sayısı 331'e yükseldi

    Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyor...

    Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde bıkmadan, usanmadan bir araya gelen aileler umutlarını bir kez olsun yitirmiyor.

    38 aile evladına kavuştu

    Bugün bin 169'uncu güne ulaşan evlat nöbetinde, bugüne kadar 38 aile evladına kavuştu.

    Burada başlayan eylemin ardından Hakkari, Van ve Muş'ta da aileler evlat nöbetine başladı.

    Evlat nöbetinde aile sayısı 331'e yükseldi VİDEO

    Evlat nöbetinde aile sayısı 331 e yükseldi #1

    Aile sayısı 331 oldu

    DHA'nın aktarımına göre; bugün eylemdeki ailelerin sayısı, 1 ailenin daha katılımı ile 331'e çıktı.

    8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen Hacer Çöğender de evlat nöbetine katıldı.

    "Onların da yüreği yansın"

    Çocuğunun 14 yaşında kaçırıldığını belirten Hacer Çöğender, "Çocuğumu kandırıp, götürdüler. Benim oğlumu getirsinler. Benim biraz analık hakkım varsa gelir. Hasta halimle geldim. Küçük yaşta oğlumu kaçırıp, eline silah verdiler. Onlar benim yüreğimi yaktı. Onların da yüreği yansın. Unutmadım, kardeşleri de unutmadı. Unutmayacağım da" dedi.

    Evlat nöbetinde aile sayısı 331 e yükseldi #2

    Evlat nöbetinde aile sayısı 331 e yükseldi #3


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