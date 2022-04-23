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    Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan'ı kutlayamıyorsak sebebi HDP

    16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde oturma eylemi yapan Celil Bektaş, "23 Nisan’ı kutlayamıyorsak bunun sebebi HDP’dir."dedi.
    • 23.04.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 15:45
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    Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan'ı kutlayamıyorsak sebebi HDP

    Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemlerine devam ediyor.

    HDA'nın haberine göre; 285 ailenin dönüşümlü olarak 964 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu.

    "23 Nisan'ı kutlayamoyorsak sebebi HDP'dir"

    2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayamadığını söyledi.

    Bektaş, "23 Nisan’ı kutlayamıyorsak bunun sebebi HDP’dir. Çünkü oğlumu HDP götürdü. Tabi ki bugün oğlumuz olsaydı o coşkuyu biz de alacaktık. Ne yazık ki gönderemedik. Bugün 23 Nisan, bütün dünyada çocuklar bunu kutluyor. Ne yazık ki Diyarbakır anneleri ve babaları kendi çocuklarının bayramını kutlamıyor. Çocukları dağda. Şimdi bayram da geldi. Herkes bayramını yapacak, anne ve babalar yapmayacak. Biz bayramda da buradayız." diye konuştu.

    Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan'ı kutlayamıyorsak sebebi HDP VİDEO

    Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan ı kutlayamıyorsak sebebi HDP #1

    Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan ı kutlayamıyorsak sebebi HDP #2

    Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan ı kutlayamıyorsak sebebi HDP #3

    Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan ı kutlayamıyorsak sebebi HDP #4


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