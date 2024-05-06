KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta federal temelde çözüm tükendi Ersin Tatar, "İki devletliliği temel alan yeni siyasetimizden geri adım söz konusu değildir" dedi.

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AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının beklentisini tekrar vurguladı.

KKTC, Ada'da eşitlik temelinde iki devletli çözüm istiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsü, egemenliği ve devleti kabul edilmediği sürece, Rumlar ile resmi müzakere sürecinin başlatılmasının mümkün olmadığını vurguladı ve federal temeldeki çözümlere kapıyı kapattı.

KKTC'nin "gözlemci" üye statüsünde olmasından dolayı Gambiya’nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa'ya dönüşte Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye teşekkür etti

Tatar, bundan sonra KKTC'nin tanınırlığının daha da artırılması için çaba göstereceklerini belirterek, bu anlamda kendilerine daima destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirvedeki temasları boyunca Teşkilat üyesi ülkelerin yetkililerini, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı törenlerine davet ettiği bilgisini paylaşarak, bölgede yaşanan savaşların yanı sıra koronavirüs salgınına rağmen KKTC'nin barış, huzur ve güven içinde dimdik ayakta durmasının istikrar ve başarıyı temsil ettiğini söyledi.

Rumlar'la resmi müzakere süreci için ön şartlar

KKTC'nin tüm alanlarda Türkiye ile uyumlu siyaset yürüttüğüne işaret eden Tatar, Rumlar ile resmi müzakere sürecine başlamak için ön şartlarının Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsü, egemenliği ve devletinin kabul edilmesi olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm tükenmiştir"

Tatar, şöyle devam etti:

Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm tükenmiştir. Bizim iki devletliliği temel alan yeni siyasetimizden geri adım söz konusu değildir.



Bu durumu bu hafta içerinde görüşeceğim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'a bildireceğim. Müzakereler, ancak iki devletli, egemen eşit, uluslararası statüsü teyit edilmiş yeni siyasetimiz temelinde olabilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)