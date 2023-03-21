Eyüpsultan'da 25 yaşındaki genç, çalışmadığı için kendisine kızan babasını öldürdü Babasıyla iş meselesi yüzünden başlayan tartışmada gözü dönen genç, eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Talihsiz adam hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde baba-oğul arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Baba Kenan A., sabah saatlerinde işe girmeyen oğlu Mert C.A. ile tartışmaya başladı.

Tansiyonun yükselmesiyle eline bıçak alan Mert C.A., babasını yaralayarak kaçtı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kenan A.'yı hastaneye kaldırdı.

Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Mert C.A., Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi

Şüphelinin ifadesinde, herhangi bir işte çalışmaması sebebi ile çıkan tartışma sırasında babasını yaralayıp kaçtığını, önceden uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, daha önce de babasını yaralama girişiminde bulunduğunu, psikolojisinin bozuk olduğunu ancak herhangi bir tedavi görmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Mert C.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.