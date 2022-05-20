Eyüpsultan'da 5 dakikada diafon hırsızlığı

Bir apartmanın diafonu, kimliği belirsiz şahıs tarafından vidayla sökülerek çalındı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da, Altınordu Caddesi'nde bir apartmanda hırsızlık olayı yaşandı.

İHA'nın haberine göre; şapkalı, kimliği belirsiz bir kişi, binanın diafonunu sökerek çaldı.

Şikayetçi oldular

Binada yaşayanlar, sabah kalktıklarında diafonun söküldüğünü görünce, polise giderek şikayetçi oldular.

"Başka binalarda da oldu buna benzer olaylar"

Esnaf Muhammet Bulut, "Gece saat 03.00-04.00 civarlarında, yaklaşık 5 dakikalık bir olay bu. Hırsız 2 vidayı sökerek 3 bin liralık malzemeyi çalıyor. Bu sıralar çevremizde çok yaşanan bir olay. Başka binalarda da oldu buna benzer olaylar. İnsanlar uyurken söküp götürüyorlar, çok kolay. Bu kadar kolay olmasına şaşırdım. İki tane vidayı söküp kabloları da koparıp götürüyorlar." dedi.

























