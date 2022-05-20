Petrol
111.42
-0.55%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
487.808
2.42%
BTXN Coin
13.29
-8.21%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Eyüpsultan'da 5 dakikada diafon hırsızlığı

    Bir apartmanın diafonu, kimliği belirsiz şahıs tarafından vidayla sökülerek çalındı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 20.05.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da 5 dakikada diafon hırsızlığı

    İstanbul Eyüpsultan'da, Altınordu Caddesi'nde bir apartmanda hırsızlık olayı yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; şapkalı, kimliği belirsiz bir kişi, binanın diafonunu sökerek çaldı.

    Şikayetçi oldular

    Binada yaşayanlar, sabah kalktıklarında diafonun söküldüğünü görünce, polise giderek şikayetçi oldular.

    "Başka binalarda da oldu buna benzer olaylar"

    Esnaf Muhammet Bulut, "Gece saat 03.00-04.00 civarlarında, yaklaşık 5 dakikalık bir olay bu. Hırsız 2 vidayı sökerek 3 bin liralık malzemeyi çalıyor. Bu sıralar çevremizde çok yaşanan bir olay. Başka binalarda da oldu buna benzer olaylar. İnsanlar uyurken söküp götürüyorlar, çok kolay. Bu kadar kolay olmasına şaşırdım. İki tane vidayı söküp kabloları da koparıp götürüyorlar." dedi.

    Eyüpsultan da 5 dakikada diafon hırsızlığı #1

    Eyüpsultan da 5 dakikada diafon hırsızlığı #2

    Eyüpsultan da 5 dakikada diafon hırsızlığı #3

    Eyüpsultan da 5 dakikada diafon hırsızlığı #4

    Eyüpsultan da 5 dakikada diafon hırsızlığı #5

    Eyüpsultan da 5 dakikada diafon hırsızlığı #6

    Eyüpsultan da 5 dakikada diafon hırsızlığı #7


    İlginizi Çekebilir

    Bilecikli arıcı kovanları taşıyarak kaliteyi artırıyor
    Ekonomi

    Bilecikli arıcı kovanları taşıyarak kaliteyi artırıyor

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Japonya, Ukrayna'ya 2,1 milyon dolar destek sağlayacak
    Dünya

    Japonya, Ukrayna'ya 2,1 milyon dolar destek sağlayacak

    Görüş Bildir