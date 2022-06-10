Eyüpsultan'da değnekçiye suçüstü

Değnekçilik yaptığı tespit edilen bir şahıs, arabasını park etmek isteyen sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi.

İstanbul Eyüpsultan'da Pierre Loti - İdris Köşkü Caddesi'nde, Kubat R. isimli şüphelinin değnekçilik yaptığı bilgisi alındı.

Harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sivil araçlarıyla adrese gidip araçlarını park etmek istedi.

Sivil polisten para istediler

DHA'nın haberine göre; yolun kenarına yanaşan ekipleri gören Kubat R., yolun kendilerine ait olduğunu, ücretin 20 lira olduğunu ve fiş kestiklerini belirtti.

Gözaltına alındı

Ekipler, değnekçilik yapan şüpheliyi gözaltına aldı. Kubat R., hakkında 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Eyüpsultan'da değnekçiler suçüstü yakalandı