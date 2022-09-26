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    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı

    4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kazada otomobillerden biri, arkadan çarpan otomobilin üzerine çıktı. Kaza sonrası kilometrelerce trafik oluştu.
    • 26.09.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 13:27
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    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi D-020 Otoyolu Kemerburgaz-Hasdal yönünde ilerleyen 34 CBR 857 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre, önündeki araç ani manevra yapınca frene bastı.

    O sırada, arkadan gelen 34 CUK 900 plakalı otomobilin sürücüsü, duramayarak yavaşlayan otomobile çarptı.

    Çarptığı aracın altına girdi

    Kazayı fark etmeyen Fatih Dilsiz de kullandığı 34 KV 1527 plakalı otomobille iki araca arkadan vurdu.

    Ümran Durmuş'un kullandığı otomobil de zincirleme kazaya dahil oldu.

    Durmuş'un otomobili, çarptığı aracın altına girdi.

    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı VİDEO

    Yaralanan yok

    Kazada şans eseri yaralanan olmadı…

    DHA’da yer alan habere göre saat 07.30 sıralarında meydana kaza sonrası otomobillerin üst üste çıkması ilginç görüntüler oluşturdu.

    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı #1

    Araçlar kalkınca trafik rahatladı

    Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanınca Kemerburgaz-Hasdal yönünde kilometrelerce trafik oluştu.

    Araçların yoldan kaldırılması için çağrılan çekici, trafik yüzünden kaza yerine ulaşamadı ve polis trafiği kısa süreliğine durdurdu.

    Çekicinin ters yönden gelerek araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı #2

    “Hızım 80 bile değildi”

    Kazaya karışan sürücülerden Ümran Durmuş, “Her zamanki gibi işe gidiyordum. Toplam 4 araç kazaya karıştı. Hızım 80 bile değildi. En arkadaki araç benimdi. Öndeki araç yavaşlayınca, fren yaptım ama durmadı. Benim önümdeki araç üzerimize çıktı. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Olan, sadece maddi hasar.” dedi.

    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı #3

    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı #4

    Eyüpsultan’da ilginç kaza: Otomobiller üst üste çıktı #5


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