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    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

    Ayvansaray metrobüs durağında, turnikeden ücretsiz geçmek isteyen 2 kişi, kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlisi N.Y.’yi bıçakladı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 17:21
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    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçeisnde bulunan Ayvansaray metrobüs durağında, edinilen bilgilere göre 2 kişi, turnikelerden ücretsiz geçmek istedi.

    Metrobüs durağında güvenlik görevlisi olan N.Y.’nin engel olmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı.

    KARIN BOŞLUĞUNDAN BIÇAKLANDI

    Tartışma esnasında şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu bıçakla N.Y.'yi karın boşluğundan bıçakladı.

    Şüpheliler, olayın ardından metrobüse binerek uzaklaştı.

    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.Y., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı VİDEO

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin S.K. ve İ.K. olduğunu tespit etti.

    Ekipler, adres tespitinin ardından Küçükçekmece'de bulunan adrese operasyon düzenledi. S.K. gözaltına alırken, diğer şüpheli İ.K.'yı ise yakalama çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K. adliyeye sevk edildi.

    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı #2

    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı #3

    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı #4

    Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı #5


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