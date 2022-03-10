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- Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
- DHA
- 10.03.2022 - 15:28
- Güncelleme : 10.03.2022 - 17:21
İstanbul’un Eyüpsultan ilçeisnde bulunan Ayvansaray metrobüs durağında, edinilen bilgilere göre 2 kişi, turnikelerden ücretsiz geçmek istedi.
Metrobüs durağında güvenlik görevlisi olan N.Y.’nin engel olmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı.
KARIN BOŞLUĞUNDAN BIÇAKLANDI
Tartışma esnasında şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu bıçakla N.Y.'yi karın boşluğundan bıçakladı.
Şüpheliler, olayın ardından metrobüse binerek uzaklaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.Y., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan’da, metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı VİDEO
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin S.K. ve İ.K. olduğunu tespit etti.
Ekipler, adres tespitinin ardından Küçükçekmece'de bulunan adrese operasyon düzenledi. S.K. gözaltına alırken, diğer şüpheli İ.K.'yı ise yakalama çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K. adliyeye sevk edildi.