İşten çıktığında motosikletinin çalındığını fark eden Kadir Güney, " Motoru benden hızlı çalıştırıyor, sürüp gidiyor. Motoru ikinci el olarak satsam, 45 bin lira piyasa değeri var" dedi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde çalışan Kadir Güney, işyerinin önüne motosikletini park etti.

Mesaiye kaldığı için işten geç çıkan Güney, motosikletini kontrol etmek için dışarı çıktı.

Motosikletini aradı fakat bulamadı

Çevresine bakınan adam, motosikletini koyduğu yerde bulamayınca başka yere park etmiş olabileceğini düşünerek farklı sokaklara baktı fakat bulamadı.

Şikayette bulundu

Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Kadir Güney, emniyete giderek hırsızlık ihbarında bulundu.





Kasklı bir kişi motosikleti çaldı

DHA'nın haberine göre; olay üzerine iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, motosikletin kask takmış bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Eyüpsultan'da motosikleti çalınan adam: Motoru benden hızlı çalıştırıyor VİDEO







"Motoru benden hızlı çalıştırıyor"



Motosikleti çalınan Kadir Güney, "Motorum saat 20.00 civarı çalındı. Ben 2 saat sonra fark ettim. Adam etrafına bakınıyor, galiba ileride de bir arkadaşı var. Onunla telefonla konuşuyor. İkisi konuşuyor, adam direkt motorun başına geliyor. Kontağa bir darbe atıyor, sonra motoru benden hızlı çalıştırıyor. Motoru sürüp gidiyor.

Ben çalışıyordum. Çay almak için işe ara verdiğimde, motorumu kontrol etmek istedim. Baktım motor yok, etrafa bakındım başka yere mi koydum diye. Sağa sola bakındım, bulamadım. Sonra polise haber verdim, şikayetçi oldum. Motoru ikinci el olarak satsam, 45 bin lira piyasa değeri var" dedi.