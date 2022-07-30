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    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi

    Trafikte tartıştıkları sürücüyü aracının içinde tekmeledikten sonra zorla indiren iki saldırgan serbest kaldı. Dehşet dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 30.07.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 13:22
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    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen sürücü yol verme meselesi nedeniyle gece saat 01.45 sıralarında bir sürücüyle tartıştı.

    Kırmızı ışıkta durduktan sonra otomobilden inen sürücü ve yanındaki, tartıştıkları sürücüyü zorla araçtan indirmek istedi.

    Ön camı kırdı, aracın içinde tekmeledi

    Sürücünün inmemesi üzerine saldırganlardan biri, aracın ön camını tekmeleyerek kırdı.

    Diğeri ise sürücüyü aracının içinde tekmeledi.

    O anlar kamerada

    Sürücüyü zorla araçtan indiren saldırganlar, çevredekilerin tepkisi üzerine geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.

    O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi VİDEO

    İkisi de serbest kaldı

    DHA’nın haberine göre darbedilen sürücü, durumu polise bildirdi.

    İfadeleri alınan iki kişi serbest bırakıldı.

    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi #1

    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi #2

    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi #3

    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi #4

    Eyüpsultan’da tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi #5


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