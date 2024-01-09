İHA

Dün akşam İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı.

Saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde yaşanan olayda, cami imamı Galip Usta, Ö.S. isimli şüphelinin saldırısına uğradı.

Olay sırasında camide bulunan Bilal Erdem'i de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikeleri yok

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. ise gözaltına alındı.

Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cami içinde slogan attı

Öte yandan saldırıya ilişkin de detaylar geldi. Polis ekipleri saldırıya ilişkin çalışmaları genişletti.

Yapılan incelemelerde, şüpheli Ö.S.'nin akşam namazının ardından Fatih Camii'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırdığı belirtildi.

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Uyarılınca bıçakladı

Bunun üzerine imam Usta'nın, Ö.S.'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Ardından güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan saldırganın, kısa süre sonra imamın odasına gelerek burada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı.

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"Soruşturma çok yönlü devam ediyor"

Olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şüpheli şahıs gözaltında. Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)