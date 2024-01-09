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Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı

Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı İstanbul Fatih Camii'nde akşam namazı sonrası slogan atan kişinin, imam tarafından uyarılınca odaya gelerek burada cami imamını ve cemaatten bir kişiyi bıçakladığı öğrenildi.