Osmanlı döneminden kalma sanat eseri niteliğindeki çeşmeler, bakımsızlıkları ile dikkat çekti. Çeşmelerden birinin adeta kaldırıma gömüldüğü görüldü.

İstanbul’un çok turist çeken ve tarihi yarımada sınırları içerisinde bulunan Fatih ilçesinde Osmanlı döneminden kalma çeşmeler, bakımsızlıkları ile dikkat çekiyor.

Suları akmayan, muslukları sökülen, çöplük haline gelen ve kaldırıma gömülmüş halde duran çeşmeler, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Kitabeleri silinen, her biri farklı bir sanat eseri olarak kabul edilen çeşmeler, vatandaşların da dikkatini çekti.

Çeşmelerde birinin içinde mezar taşı olduğu görülürken, tarihi yapıların bakımsızlıkları tepki çekti.

“ÜZÜLÜYORUM BU HALLERİNE”

Mehmet Güneş isimli bir vatanda,ş konuya ilişkin açıklamalarında tarihi yapıların gelecek nesillere güzel bir şekilde bırakılmasını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Bazen gezerken bu çeşmeleri görüyorum, durumları iç açıcı değil. Eski fotoğraflardaki çeşmelerle alakası yok. Göze hitap etmiyor bu halleri ve eski çeşmeler gibi durmuyor. Ben üzülüyorum bu hallerine. Bu kimin göreviyse hemen restore etmeli. Gelecek nesillere tarihi yapıları aktarmalıyız.”





“DURUMLARI FELAKET”

Osman Kaya isimli bir vatandaş, “Durumları felaket işte gözle görülüyor. Buraya bir tabela yapılsa bu çeşmenin tarihi ile alakalı daha güzel olur ve en azından biz de bilgileniriz.” ifadelerini kullandı.

Fatih’in Osmanlı döneminden kalma çeşmeleri, bakımsız kaldı VİDEO



“BURASININ BÖYLE OLMAMASI GEREKİYOR”

Çeşmelerin tarihini anlatan kitabelerin olması gerektiğini kaydeden Nizamettin Depdep ise, “Durumu bayağı bozuk bakıma ihtiyacı var, yapılması gerekiyor. Görüntüsü de çok kötü. Burasının böyle olmaması gerekiyor. Buralar hep çöp dolmuş. Burası hangi çeşme kimdir, kimden kalmış bilmemiz gerekiyor.” dedi.