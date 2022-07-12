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    Fatih'te 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 169 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan 2 uyuşturucu taciri ise tutuklandı.
    • 12.07.2022 - 08:44
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    Fatih'te 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Yurt dışından yasa dışı yollarla İstanbul'a getirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin, torbacılara satılacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

    Ekipler önce şüphelilerin kimliklerini ardından da uyuşturucunun depolandığı adresleri tespit etti.

    Eş zamanlı operasyon yapıldı

    Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağı, bir kısmının ise evde zulaladığının öğrenilmesi üzerine Fatih'te belirlenen adrese ve nakil yapılacak olan araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Fatih te 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    169 kilo methamfetamin bulundu

    Operasyonlarda, 20 kilo kristal methamfetamin maddesi, 100 kilo sıvı methamfetamin maddesi, 9 kilo methamfetamin maddesi, 40 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 169 kilo methamfetamin maddesi ile 83 bin TL suçtan elde edilen para ve 2 adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

    Fatih te 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

    2 uyuşturucu taciri tutuklandı

    DHA’nın haberine göre yakalanan  Ö.A. ve N.Ö. isimli şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

    Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

    Fatih te 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi #3


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