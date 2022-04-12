Fatih'te İETT şoförü yolcuyu darbetti iddiası

75 yaşındaki adam, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şoför hakkında idari soruşturma başlatılırken, küfürleşme sonrası arbede yaşandığı öne sürüldü.

İstanbul’un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa semtinde ayakkabı boyacılığı yapan 75 yaşındaki Kadir Şahin, cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi.

Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsündeki şoför, yoğunluk oluşunca ‘arka taraflara doğru ilerleyin’ uyarısı yaptı.

Bu sırada şoför ile Kadir Şahin arasında tartışma çıktı.

Darp raporu aldı, şoförü şikayet etti

Kadir Şahin, şoförün yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İETT soruşturma başlattı

Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken, İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı.

İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını söylediği ileri sürdü.

“İftara geç kalıyoruz, devam et”

Başından geçenleri DHA’ya anlatan Kadir Şahin, “Fındıkzade'den otobüse bindim. Akbil'i bastım, önümde birkaç kişi vardı. Şoför, 'ortaya ilerleyin, sen de ilerle' dedi. Ben de ilerledim, 'ne bağırıyorsun?' dedim. Benim aşağı inmemi istedi. 'Terbiyesiz adam' dedi. Bana küfretti, ‘sensin o’ dedim. Otobüsün içerisinde bir anda kabini açarak bana saldırdı. Bir kişi olayı ayırdı, polisi aradı. Elim yüzüm kan içerisindeyken otobüste oturttular. Şehremini'ndeki karakolun önünde durduk. Arkadaki yolcular 'iftara geç kalıyoruz, devam et' dedi, şoför de polis gelmeden bastı gitti.” dedi.

“Küfrettiyse bu adama vurulur mu?”

Mağdur yolcunun oğlu Atilla Şahin ise “Babam beni aradı. 'Yolda kavga ettik, bana vurdular' gibi bir şey söyledi. Babam geldi, her tarafı kan içerisinde. Otobüse girdim 'ne oldu' dedim. Şoför dedi ki 'baban bana küfretti, ben haklıyım'. Küfrettiyse bu adama vurulur mu? Dedesi yaşında 4-5 hastalığı olan bir adam bu adam. Yüzyıl'dayken bayıldı babam. Ambulans çağırdık. Şehremini'nden kanlar içinde yaralı bir şekilde, Yüzyıl Köprüsü'ne kadar otobüsle gelmiş.” diye konuştu.