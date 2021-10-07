Fatih'te İranlı iş kadınını dolandırıp kaçtı

İranlı iş kadınının 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek vaadiyle döviz bürosuna getirten, paranın bir kısmını nakit bir kısmını da Bitcoin hesabına aktararak yurt dışına kaçan şüpheli aranıyor.

İstanbul’un Fatih ilçesinde İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. (36), 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi.

İş kadını, Kapalıçarşı'da ofisi olduğunu iddia eden ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M. (36) ile tanıştı.

Parasını dolara çevirmek için bavula koyan Mahnoush J.M., Farzad K. M. ile Kapalıçarşı'da döviz bürosuna gitti.

‘KUR’ YALANI

Ofiste dolar kurunun yüksek olmasını bahane eden Farzad, paraları kur düştükten sonra dolara çevirmesi için Mahnoush J.M.'yi ikna etti.

İş kadını Mahnoush'un döviz bürosunun dışında beklemesini isteyen Farzad K. M., parayı döviz bürosunda emanet kasaya bıraktı ve sonrasında ikili oradan ayrıldı.

İstanbul'da İran uyruklu iş kadını 5 milyon lira dolandırıldı VİDEO

PARALARI BITCOIN HESABINA AKTARDI

Şüpheli Farzad K.M., bir gün sonra yanında bir arkadaşıyla tekrar paraları bıraktıkları ofise gelerek, parayı kendisine aitmiş gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan tüm paranın ise Bitcoin hesabına aktarılmasını istedi.

Farzad K. M., paraları Bitcoin hesabına aktardıktan ve nakit paraları aldıktan sonra ortadan kayboldu.

AVUKATINA GİTTİ, O DA BULAMADI

Mahnoush J.M. ise döviz kurunun durumunu öğrenmek için ofise geldiğinde Farzad K. M.'nin paraları alıp gittiğini öğrendi.

Bunun üzerine Farzad K. M.'ye ulaşmak istedi; ancak ulaşamadı.

Farzad K. M.'nin avukatına ulaşan Mahnoush J.M., hiçbir haber çıkmayınca soluğu karakolda aldı.

İRAN’A KAÇTI

Polis ekipleriyle birlikte Farzad K. M.'nin evine giden Mahnoush ve Farzad K. M.'nin avukatı, kimseyi bulamadı.

Talihsiz kadın, hemen şikâyette bulundu.

Tüm bunlar yaşanırken da şüpheli Farzad K. M., hava yoluyla ülkesi İran’a kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI, 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Farzad K. M.'nin ortağı olduğu iddia edilen Volkan K. (44), Kapalı Çarşı'daki ofis sahibi C.A. ve E.K. (22) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ORTAĞI TUTUKLANDI

Şüphelilerden C.A. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Volkan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, İran'a kaçan şüpheli Farzad K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.