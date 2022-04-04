Fatih'te kemer takmayan taksici, rahat edemediğini söyledi

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde kemersiz yakalanan bir taksici, kemerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek sitem etti.

Polis ekipleri, her gün onlarca olaya karışan taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü Kennedy Caddesi'nde taksici denetimi yaptı.

Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kısa mesafe, yolcu seçme gibi konularda ihlal yapıp yapmadıkları kontrol edildi.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAK SIKIYOR"

Denetim sırasında emniyet kemeri takmayan taksiciye 196 lira ceza kesildi. Taksici, "Emniyet kemerinden kaynaklı ceza yedim. Bütün gün emniyet kemeri takmak sıkıyor, rahatsız ediyor. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"ORUCUN DALGINLIĞINDAN EHLİYETİMİ UNUTTUM"

Ehliyetini evde unuttuğunu söyleyen Hülya Yiğit isimli taksiciye de 427 lira para cezası kesildi. Yiğit, "Bugüne kadar hiç ceza yemedim. Orucun vermiş olduğu dalgınlıktan kaynaklı ehliyetimi evde unutmuşum. Sahuru yaptıktan sonra taksiye çıktım. Ben yasal çalışıyorum ama benim dalgınlığım yüzünden yaşamış olduğum bir ceza bu. Kaçak olarak çalışanlar var. Düzgün işini yapan şoförleri de kötüye çekenlere ders olsun. Uygulamalar çok güzel." dedi.

CEZA YEDİ SANIP POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Denetime giren ve belgesindeki barkodu kontrol edilen taksici, ceza yediğini sanarak polise tepki gösterdi. Taksici, "Eksik bir şey varsa ceza yaz. Taksi şoförü belgesinde barkod olmadığı için ceza yedim. Barkod var. Sistemde bakıldığında görülüyor. Bunu görerek bana ceza yazıyorsunuz ayıptır." diyerek tepkisini dile getirdi.

TEŞEKKÜR EDİP GİTTİ

Polis memurları, taksi şoförüne yaptıkları kontrolde eksik belgesi olmadığını açıklamaya çalıştı. Taksi şoförü durumu anladığında memurlara teşekkür edip, özür diledi.





