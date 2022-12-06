Mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle giren biri kadın 2 kişi, bir süre inceledikleri montu küçük çocuğa vererek dükkandan ayrıldı. İşletmeci, "3 ay içerisinde Laleli’de 8-9 olay yaşandı" dedi.

Son günlerde hırsızlık olaylarına çocuklar da dahil edilmeye başlandı...

Bu kez görüntüler, yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu İstanbul'un Fatih ilçesinden.

Geçtiğimiz hafta Laleli’de bulunan bir giyim mağazasında yaşanan olayda, biri kadın 2 kişi, bir çocuk ile birlikte müşteri gibi dükkana girdi.

Çalınan montu çocuğa verdiler

Mağazadan kıyafet alma alma bahanesiyle reyonlara yaklaşan adam, beğendiği montu kadına verdi.

Kadın da montu sardıktan sonra küçük çocuğa verdi.

O anlar kamerada

İsmi henüz öğrenilemeyen adam da, kadın ve suç ortağı çocuğu dükkandan çıkardıktan sonra diğer ürünleri incelemeye devam etti.

İHA'nın aktarımına göre; dikkat çekmemek için içeride bir süre daha kalan hırsızlar, dükkanda ayrıldı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te küçük çocuğa hırsızlık yaptırılan anlar kamerada VİDEO



"Çalışan montun yerine bırakıldığını düşündü"

Yaşanılan olayla ilgili bilgi veren mağaza sahibi Yusuf Güneş, “4 gün önce saat 09.48’de mağazamda başka müşterilerin bulunduğu esnada başka bir müşteri içeriye girdi. İçeride tek başına bir eleman vardı. Elemanımız diğer müşteriler ile ilgilenirken hırsızlık yapanlarla ilgilenemedi. Arada onlara bakarken onlar bir askıdan mont alıp diğer askıdan farklı bir mont alıp aldıkları montun yerine yerleştirdikleri için çalışan da montun yerine bırakıldığını düşündü. O esnada montu çocuklarına verip dışarı yolladılar. Bu şekilde de bir hırsızlık olayı gerçekleşti.” dedi.

"Tek çalışan olduğu için daha rahat şekilde hırsızlık yaptılar"

Çevrede son zamanlarda böyle olayların yaşandığını söyleyen Güneş, “Çevredeki esnaflarla konuştuğumuzda aynı şahısların oraya girdiğini ve şüpheli hareketler yaptıklarını söyledi. Onlar da herhangi bir çalınma olayı olmamış. Bizim mağazada tek çalışan olduğu için daha rahat şekilde hırsızlık yaptılar. 3 ay içerisinde Laleli’de 8-9 olay yaşandı.” şeklinde konuştu