İstanbul Fatih'te kapalı olması gereken bir dernekte kumar oynandığına dair ihbar alan ekipler, baskın düzenledi.

Koronavirüs salgını döneminde en fazla dikkat çeken kumar cezaları oldu.

Kumar oynamak için hiçbir fırsatı kaçırmayan şahıslar, ceza almaktan kurtulamıyor.

Fatih'te dün gece yine bir kumar baskını gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir dernekte kumar oynandığı üzerine harekete geçen ekipler, baskın yaptı.

Baskında derneğin iki bölümden oluştuğu, ön bölümünde 22 kişinin oyun oynadığı tespit edilirken, arka bölümdeyse 5 kişinin kumar oynadığı ve masa üzerinde de 4 bin 500 lira para olduğu belirlendi.

Fatih'te kumar baskını: 93 bin 663 lira ceza kesildi VİDEO

PARA CEZASI KESİLDİ

Dernekte bulunan 27 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 93 bin 663 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi Y.P., hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.



