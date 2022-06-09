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    Fatih'te minibüsün yayayı ezdiği anlar

    Kaldırımda mağaza vitrinlerine bakan bir kadın, otomobile yol vermek isteyen minibüsün altında kaldı. Durumu ağır olan kadın, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
    • 09.06.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:14
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    Fatih'te minibüsün yayayı ezdiği anlar

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kadın, yol kenarında bekleyerek mağazadaki ürünleri inceliyordu.

    Fatih Gedikpaşa Caddesi'nde otomobile yol vermek isteyen kapalı kasa minibüs, bekleyen kadının üstünden geçti.

    Kadının yardımına araç sürücüsü ve çevredekiler koştu.

    Hayati tehlikesi var

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Şoför gözaltına alındı

    Panelvan araç sürücüsü ise yaşanan olayın ardınadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Fatih'te minibüsün yayayı ezdiği anlar

    Fatih te minibüsün yayayı ezdiği anlar #1

    Fatih te minibüsün yayayı ezdiği anlar #2

    Fatih te minibüsün yayayı ezdiği anlar #3


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