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    Fatih'te pislik atma yöntemiyle soygun

    Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı.
    • 16.11.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:50
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    Fatih'te pislik atma yöntemiyle soygun

    İstanbul’un Fatih ilçesi Aksaray semtinde polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyledi ve şikayetçi oldu.

    Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde “Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı.” dedi.

    Aynı yöntemle birini daha soydu

    Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 eurosunun çalındığını söyledi.

    Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi.

    Yapılan çalışmalarda şüphelinin Etiyopya uyruklu Nahom Z.W. olduğu tespit edildi.

    Fatih'te pislik atma yöntemiyle soygun VİDEO

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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