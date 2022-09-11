İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve şişelerle saldırdı. Kavga anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt’ta, Mimar Hayrettin Mahallesi’nde, dün akşam saat 19.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine şişe ve bıçaklarla saldırdı. Çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre; kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anları kamerada

Öte yandan kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında tartışma yaşandığı, tartışma sonrası tarafların birbirlerine girdiği ve bir iş yerinin eşyalarının yere düştüğü ve tarafların uzaklaştığı görüldü.

Fatih’te sokakta bıçaklı ve şişeli kavga kamerada

